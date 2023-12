THRICE LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris, 23 mars 2024, St Vallier.

Après 6 ans d’absence, c’est le grand retour de LA NUIT DE LA GUITARE à la salle Désiré Valette de Saint-Vallier ! Une date unique en France !Cette 3ème édition promet d’être exceptionnelle, puisque deux artistes français de renommée internationale nous feront l’honneur d’être présents.L’immense guitariste Jean-Félix Lalanne, une légende française de la Guitare Picking, avec une trentaine d’albums à son actif en tant qu’artiste, déclaré ambassadeur français de la guitare dans le monde puisqu’élevé au rang de Chevalier des Arts et des Lettres, avec plusieurs disques d’or ou de platine en tant qu’artiste ou producteur, Jean-Felix Lalanne est sans contexte l’un des musiciens les plus doués de sa génération. Ce concert sera un vrai retour aux sources de Jean-Félix Lalanne à la musique qui l’a révélé dans le tout début de sa carrière et qui a marqué son célèbre duo avec Marcel Dadi. Dans ce concert, il nous délivre donc bien sûr des morceaux de son mentor mais pas que ! Il nous joue aussi les grands maîtres du picking comme Chet Atkins ou Jerry Reed et nous raconte sa rencontre et ses anecdotes avec eux car tous ces grands noms sont aussi devenus ses amis. Un concert comme les aime Jean-Félix c’est-à-dire convivial, riche d’anecdotes, d’humour et bien sûr de musique ! Ainsi que Shaï Sebbag, ce nom ne vous est pas inconnu puisqu’il était présent lors de la toute première édition de La Nuit de la Guitare, en 2016 ! 8 ans après, Shaï signe son grand retour sur la scène Drômoise. Shaï Sebbag parcourt le monde, bien au-delà de nos frontières, et initie nos oreilles à l’art du voyage, ou plutôt, de son voyage. Artiste aux multiples influences, orient, musique slave, fingerstyle moderne, Shaï s’est imposé comme un guitariste majeur en France, suite à la sortie de son cinquième album « Elles », salué par la critique et les grands noms de la guitare acoustique. Au fil des tournées, il s’est illustré sur des scènes prestigieuses, comme le « All Star Guitar Night » à Los Angeles ou le Koktebel International Jazz Festival en Crimée.Après avoir conquis unanimement le public en 2016, c’est un Shaï Sebbag enrichi de nouveaux voyages, de nouvelles cultures, et de nouvelles sonorités qui s’apprête une fois de plus à nous faire vivre un instant suspendu, le temps d’une soirée.

Tarif : 17.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

SALLE DESIRE VALETTE av desire valette 26240 St Vallier