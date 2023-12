DYLAN LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris, 3 février 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 29 juin de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 30 juin à 10h.La première mixtape de Dylan – et sa première sortie chez Island Records – est un disque de huit pistes qui ne vous laisse pas d’autre choix que de vous asseoir, de prêter attention et de chanter chaque mot dans votre tête pendant des jours. Intitulé The Greatest Thing I’ll Never Learn (La chose la plus importante que je n’apprendrai jamais), il résume les expériences de l’étoile montante pour apprendre à aimer et à être aimé . Comment quelqu’un peut-il aimer et être aimé ?! C’est croustillant, mais les chansons sont si peu croustillantes qu’il est très facile de les assimiler sans se prendre la tête. Mais j’ai l’impression d’écrire une bande originale pour ma vie. C’est ma bande originale de film .Cette bande-son est d’une franchise sans faille et d’une insouciance exaltante à l’égard des attentes de la société envers les artistes féminines. Qu’elle réagisse au fait que les gens ne veulent pas sortir avec elle sur Girl Of Your Dreams ou qu’elle cherche des réponses sur elle-même, comme dans la ballade Home Is Where The Heart Is , Dylan est incroyablement directe.Première partie : Sody

Tarif : 26.30 – 26.30 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:00

LE TRABENDO (Parc de la Villette) Av J.Jaures /Metro Pte de Pantin 75019 Paris 75