NONAME LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris, 2 février 2024, Paris.

Connue pour ses paroles provocantes, sa présence captivante et sa musicalité émouvante, Noname revient en force avec son nouvel album tant attendu “Sundial” après une pause. Malgré son absence depuis son dernier album acclamé par la critique Room 25 en 2018, Noname est restée une figure pertinente et influente de la scène musicale, avec près d’un million d’auditeurs mensuels sur Spotify. Son impact profond et son talent indéniable ont attiré un public qui attendait avec impatience son retour triomphal. Mêlant la conscience politique de Lil Simz, l’indéniable arrogance de Monte Booker et l’essence soul qui rappelle Anderson. Paak, elle apporte une perspective unique et puissante à sa musique. Avec son retour, les fans peuvent s’attendre à une fusion électrisante de genre-fluidité qui repousse les limites et résonne avec les auditeurs à un niveau profond.Noname sera enfin sur scène en France, le vendredi 2 février 2024 au Trabendo (Paris) pour le Sundial Tour.

Tarif : 26.40 – 26.40 euros.

Début : 2024-02-02 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE TRABENDO (Parc de la Villette) Av J.Jaures /Metro Pte de Pantin 75019 Paris