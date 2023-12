THE VACCINES LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris, 30 janvier 2024, Paris.

Avec plus de 2 millions de disques vendus, 5 albums classés dans le top 5 des charts au Royaume Uni et vainqueur du NME Best New Band , The Vaccines sont de retour en France pour une date parisienne exceptionnelle le 30 janvier au Trabendo !Cette date sera l’occasion de découvrir sur scène leur nouvel album pick-up full of pink carnations disponible le 12 janvier 2024 !

Tarif : 33.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-01-30 à 20:00

LE TRABENDO (Parc de la Villette) Av J.Jaures /Metro Pte de Pantin 75019 Paris 75