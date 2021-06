Le (tout) Petit Prince TAPS Laiterie, 10 août 2021-10 août 2021, Strasbourg.

Le (tout) Petit Prince

du mardi 10 août au mercredi 11 août à TAPS Laiterie

Au milieu des étoiles, aussi léger qu’une plume, aussi petit qu’une bulle, vit un tout Petit Prince… Un minuscule petit bonhomme qui fait passer le temps ! Oui mais voilà, il rêve d’aventures, de déserts lointains, et de rencontres incroyables… Alors à l’aube de son enfance, il décide de s’envoler vers l’inconnu ! Les images et les sons remplacent ici les mots, invitant le très jeune public, encore trop petit pour comprendre ce texte, à un voyage sensoriel et émotionnel. Un doux moment poétique au milieu de l’univers, où petits et grands sont transportés dans l’imaginaire de Saint-Exupéry. _Informations complémentaires, photos et réservation : [https://taps.strasbourg.eu/programmation/le-tout-petit-prince/](https://taps.strasbourg.eu/programmation/le-tout-petit-prince/)_

Plein tarif 5€, tarif réduit 3€ (enfants -15 ans et groupes)

Spectacle de marionnettes, visuel et musical, dès 3 ans

TAPS Laiterie 10 rue du Hohwald, 67000 Strasbourg Strasbourg Montagne-Verte Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-10T10:30:00 2021-08-10T11:00:00;2021-08-10T17:00:00 2021-08-10T17:30:00;2021-08-11T10:30:00 2021-08-11T11:00:00