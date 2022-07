LE TOUT PETIT FESTIVAL Sucé-sur-Erdre, 18 octobre 2022, Sucé-sur-Erdre.

LE TOUT PETIT FESTIVAL

L’Escale Culture Rue de la Papinière Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique Rue de la Papinière L’Escale Culture

2022-10-18 – 2022-10-25

Rue de la Papinière L’Escale Culture

Sucé-sur-Erdre

Loire-Atlantique

Pendant 8 jours, plus de cinquante propositions invitent petits et grands à vibrer ensemble et à se laisser bercer par les beaux-arts du vivant ! Organisé dans toutes les communes d’Erdre & Gesvres, le Tout-petit Festival garde son âme d’enfant en proposant aux plus petits et à leurs accompagnateurs de partager leurs premières expériences artistiques ! Éveil des perceptions, des imaginaires, des émotions… au gré des langages artistiques que présente la création contemporaine pour le jeune public.

Un éveil à la curiosité dès le plus jeune âge!

contact@cceg.fr +33 2 28 02 22 40 https://www.hors-saison.fr/hors-saison/le-toutpetit-festival/

Pendant 8 jours, plus de cinquante propositions invitent petits et grands à vibrer ensemble et à se laisser bercer par les beaux-arts du vivant ! Organisé dans toutes les communes d’Erdre & Gesvres, le Tout-petit Festival garde son âme d’enfant en proposant aux plus petits et à leurs accompagnateurs de partager leurs premières expériences artistiques ! Éveil des perceptions, des imaginaires, des émotions… au gré des langages artistiques que présente la création contemporaine pour le jeune public.

Rue de la Papinière L’Escale Culture Sucé-sur-Erdre

dernière mise à jour : 2022-07-01 par