Le tournoi des petits loupiots

Le tournoi des petits loupiots, 22 octobre 2022, . Le tournoi des petits loupiots



2022-10-22 – 2022-10-23 Le roi et la reine, accompagnés de leur bouffon, paradent et toute la cour du palais les acclame de bon cœur. Ils ont envie de s’amuser : c’est leur anniversaire de mariage. Ils sélectionnent les meilleurs parents du royaume, à coup de course de brouette et de tir à la corde. Les vainqueurs ont le privilège d’entrer dans la tente, ils en ressortent costumés en royaux destriers pour disputer le tournoi. Les enfants, jeunes chevaliers, s’affrontent alors à dos de papa-cheval ! La quintaine virevolte, aux lances succèdent les épées et le bon peuple applaudit les nouveaux héros. Spectacle familiale et participatif à partir de 6 ans Monuments Nationaux dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville