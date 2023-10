Balade ludique commentée : les animaux emblématiques de la vallée de la Souleuvre Le Tourneur Souleuvre en Bocage, 21 octobre 2023, Souleuvre en Bocage.

Souleuvre en Bocage,Calvados

Balade commentée et activités de découverte de la faune emblématique de la vallée de la Souleuvre.

Quelques kilomètres dans les chemins de Souleuvre en Bocage sur la commune du Tourneur vont nous amener jusqu’à la rivière La Souleuvre. Nous allons prélever à l’épuisette et étudier les petits animaux qui y vivent avant de les relâcher dans le milieu. Observations à la loupe, jeux de découverte vous attendent!

À partir de six ans. Prévoir les bottes et un vêtement de pluie..

2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-21 16:00:00. .

Le Tourneur Lieu-dit le Moulin Pinel

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie



Guided walk and activities to discover the emblematic fauna of the Souleuvre valley.

A few kilometers along the paths of Souleuvre en Bocage in the commune of Le Tourneur will take us to the river La Souleuvre. We’ll be dip-netting and studying the small animals that live there before releasing them back into the environment. Magnifying observations and discovery games await you!

Ages 6 and up. Bring boots and rain gear.

Paseo guiado y actividades para descubrir la fauna emblemática del valle de la Souleuvre.

Unos kilómetros por los senderos de Souleuvre en Bocage, en el municipio de Le Tourneur, nos llevarán hasta el río de la Souleuvre. Recogeremos con redes y estudiaremos los pequeños animales que viven allí antes de devolverlos al medio ambiente. Nos esperan observaciones con lupa y juegos de descubrimiento

Para niños a partir de 6 años. Traer botas y ropa de lluvia.

Kommentierte Wanderung und Aktivitäten zur Entdeckung der emblematischen Fauna des Souleuvre-Tals.

Einige Kilometer auf den Wegen von Souleuvre en Bocage in der Gemeinde Le Tourneur werden uns bis zum Fluss La Souleuvre führen. Wir werden die kleinen Tiere, die dort leben, keschern und untersuchen, bevor wir sie wieder in die Umwelt entlassen. Es warten Lupenbeobachtungen und Entdeckungsspiele auf Sie!

Ab sechs Jahren. Stiefel und Regenkleidung mitbringen.

Mise à jour le 2023-10-03 par Calvados Attractivité