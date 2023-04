Les rendez-vous de l’Etuve aux Chantiers Tramasset 20 esplanade Josselin, 10 juin 2023, Le Tourne.

Les Chantiers Tramasset vous propose une buvette et une petite restauration rapide tout au long de l’été, les samedis et les dimanches face à la Garonne !

Visite guidée du site possible à 17h, régulièrement des concerts ou des spectacles d’artistes locaux ont lieu en bord de Garonne.

Programmation à suivre sur notre page Facebook..

2023-06-10 à ; fin : 2023-09-30 21:00:00. .

20 esplanade Josselin Chantiers Tramasset

Le Tourne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Chantiers Tramasset offers you a refreshment bar and a small fast-food restaurant all summer long, on Saturdays and Sundays facing the Garonne!

Guided tour of the site possible at 5pm, regularly concerts or shows of local artists take place along the Garonne.

Follow the program on our Facebook page.

Los Chantiers Tramasset ofrecen un bar de refrescos y comida rápida durante todo el verano, los sábados y domingos frente al Garona

A las 17.00 h se organizan visitas guiadas del lugar. A orillas del Garona se celebran regularmente conciertos y espectáculos de artistas locales.

Siga el programa en nuestra página de Facebook.

Die Chantiers Tramasset bieten Ihnen den ganzen Sommer über samstags und sonntags mit Blick auf die Garonne einen Imbiss und kleine Snacks an!

Führungen durch die Baustelle sind um 17 Uhr möglich. Regelmäßig finden Konzerte oder Aufführungen lokaler Künstler am Ufer der Garonne statt.

Das Programm ist auf unserer Facebook-Seite zu verfolgen.

Mise à jour le 2023-03-17 par OT de l’Entre-deux-Mers