Le tourisme, entre plaisir et culpabilité : comment voyager autrement ? La REcyclerie, 17 mai 2023, Paris.

Le mercredi 17 mai 2023

de 19h30 à 21h00

.Tout public. gratuit

Vous cherchez une soirée décontractée pour apprendre à voyager de manière plus responsable, en accord avec votre flygskam ?

On a ce qu’il vous faut ! Une conférence pour décrypter les enjeux du tourisme de masse et imaginer ensemble des pistes d’actions pour passer à l’action.

Au programme : des questions qui vont nous faire cogiter : « Comment voyager sans uniquement consommer ? », « Est-ce qu’on peut prendre le temps du voyage ? », « Qu’est-ce que ça veut dire être un touriste ? », « Faut-il complètement renoncer à prendre l’avion ? », « A quoi servent les vacances ? » et « Faut-il vraiment aller à l’autre bout du monde pour s’ouvrir au monde ? »

On ne va pas se mentir, ça va être une soirée pleine de contradictions, de réflexions, mais aussi de rires et d’échanges pour trouver des solutions et inventer un voyage plus durable, soutenable, enviable !

Alors, si vous êtes prêt.es à prendre l’avion par les ailes et à découvrir comment nos petites actions peuvent faire une grande différence, rejoignez-nous pour une soirée passionnante ! On vous promet que vous ne regretterez pas d’avoir participé !

Cet événement s’inscrit dans la programmation de « Deadlines, messages à caractère(s) urgents », l’exposition de typographie et de design graphique alertant sur l’urgence climatique qui se tient à la REcyclerie jusqu’au 31 juillet.

Un moment épicé, pour apprendre et s’engager vraiment.

INFORMATIONS PRATIQUES

La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante. Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 4 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables.

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

⏱ Les horaires de la REcyclerie

Lundi – jeudi : 8:00 – 23:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

Contact : https://fb.me/e/NWpZJWix https://my.weezevent.com/le-tourisme-entre-plaisir-et-culpabilite-comment-voyager-autrement

