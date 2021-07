Lama Mairie Haute-Corse, Lama Le Tourisme Culturel, une ressource pour la renaissance des villages Mairie Lama Catégories d’évènement: Haute-Corse

Lama

Le Tourisme Culturel, une ressource pour la renaissance des villages Mairie, 4 août 2021-4 août 2021, Lama. Le Tourisme Culturel, une ressource pour la renaissance des villages

Mairie, le mercredi 4 août à 11:00

Projection d’un court métrage sur la résidence d’architecte menée par la MA Corse sur les territoires de Lama et du Ghjunsani en Haute Corse, suivie de débats. (Horaire à confirmer) Dans le cadre du festival du Film de Lama, la Maison de l’Architecture organise un débat. Mairie Lama Lama Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-04T11:00:00 2021-08-04T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Corse, Lama Étiquettes évènement : Autres Lieu Mairie Adresse Lama Ville Lama lieuville Mairie Lama