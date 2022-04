Le tourisme : à la découverte d’un phénomène mondial Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Le tourisme : à la découverte d'un phénomène mondial Aix-en-Provence, 9 mai 2022

2022-05-09 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-09 16:00:00 16:00:00 Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 6 6 Nous analyserons ses manifestations en Europe, son berceau historique, en Amérique, en Asie, mais aussi au Moyen-Orient où la volonté de développer le tourisme n’est jamais très éloignée de velléités d’accroître le “soft-power” des pays concernés.



Conférence animée par Stéphane Kronenberger,Historien, Chercheur au Laboratoire Telemme, AMU



Nous aborderons la diversité d'un phénomène qui englobe tout à la fois les plaisirs balnéaires, les croisières, les sports d'hiver, la (re)découverte de l'espace rural, le tourisme urbain, culturel, scientifique et technique voire de découverte économique, sans oublier les pèlerinages ou le tourisme de mémoire

