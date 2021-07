Roissy-en-France Office de Tourisme Grand Roissy Roissy-en-France, Val-d'Oise Le Tour d’un Monde en 80 minutes Office de Tourisme Grand Roissy Roissy-en-France Catégories d’évènement: Roissy-en-France

**Partez à la découverte de Roissy-en-France, au gré d’une promenade de 2h au cours de laquelle des escales artistiques vous seront proposées par des artistes professionnels.** Les 18 et 19 septembre 2021, le Théâtre de la vallée présente à Roissy-en-France une nouvelle édition du Tour d’un Monde en 80 minutes, promenade artistique mettant en lumière le patrimoine de la Ville. En mêlant le chant, la danse, la musique, les arts circassiens et le théâtre, le Théâtre de la vallée vous fait (re)découvrir l’histoire de la Ville. Trois départs ont lieu à 14h, 15h et 16h. La réservation est obligatoire. N’excédant pas 5 à 6 kilomètres, le parcours artistique est accessible à des promeneurs et à un public familial. L’aventure se termine par un moment de convivialité.

Réservation obligatoire. 50 places maximum. Prévoir de l’eau et des chaussures adaptées à la marche.

