2022-06-11 09:00:00 – 2022-06-25 16:00:00

Villers-le-Lac Doubs Villers-le-Lac Cette randonnée, organisée par le Club Patrimoine de la MJC de Villers-le-Lac, propose de faire le tour de la commune de Villers-le-Lac long de 45 km sur trois samedis consécutifs. Chacun peut participer à une date ou à l’ensemble des dates.

Il y aura trois étapes :

11 Juin Chaillexon – Cerneux-Billard (18 km)

18 Juin Cerneux-Billard – Meix-Musy (16 km)

munier.thierry@orange.fr

