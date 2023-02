LE TOUR DU MONDE THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC, 13 mai 2023, NOISY LE SEC.

LE TOUR DU MONDE THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC. Un spectacle à la date du 2023-05-13 au 2023-05-13 18:00. Tarif : 11.0 à 11.0 euros.

Après Tel quel, accueilli en 2014, voici un spectacle à géométrie variable pour quatre interprètes, conçu par Thomas Lebrun. Plus qu’un tour du monde des danses, il s’agit plutôt d’une danse qui fait le tour du monde… Une métamorphose au gré des rencontres. Algérie, Mali, Bulgarie, Russie, Pakistan, Syrie, Mongolie… Les territoires explorés sont évoqués grâce à un choix minutieux de musiques, entre carioca endiablée, rengaine de la casbah et blues africain… Loin des clichés, le chorégraphe fait valser les imaginaires par des images évocatrices, pleines d’humour et de poésie. Dans ce monde, on laisse place aux sensations et aux émotions. Le dépaysement est total. Faites donc le Tour du monde en famille ! Un périple chamarré pour partir à la découverte de l’autre et réenchanter le monde. Chorégraphie : Thomas Lebrun / Musiques : Erik Satie, Lili Boniche, Boubacar Traoré, Chœur de Femmes de Sofia & Zdravko Mihaylov, Lev Knipper & Viktor Goussev, Ibrahim Keivo, Nusrat Fateh Ali Khan, Mongol Band, Ensemble Sakura, Hanoi Session Singers, Alfredo Boloña, Jards Macalé, Hermanos Abalos, Banda de Musica Municipal de Santiago de Cuba, Philip Glass / Lumière : Jean-Philippe Filleul / Son : Mélodie Souquet / Costumes : Kite Vollard et Thomas Lebrun / Avec : Maxime Aubert, Élodie Cottet, Lucie Gemon et José Meireles Thomas Lebrun Thomas Lebrun EUR11.0 11.0 euros

THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC NOISY LE SEC 5, rue Jean Jaurès 93130

