Le tour du monde en musique Tarnos, 4 décembre 2021, Tarnos.

Le tour du monde en musique Salle Maurice Thorez Place Albert Castets Tarnos

2021-12-04 17:00:00 – 2021-12-12 Salle Maurice Thorez Place Albert Castets

Tarnos Landes Tarnos

Le Belharra Trio est né de la rencontre entre 3 musiciens passionnés, professeurs au Conservatoire de Bayonne, ayant une forte connivence musicale. Imaginatif, et plein de personnalité, le trio a concocté un programme particulier dédié aux enfants autour d’un spectacle interactif et pédagogique qui ravira petits et grands.

Avec Yves Bouiller au violoncelle, Partick Prunel au violon et Damaris Alsunard au piano.

RDV à 17h.

Le Belharra Trio est né de la rencontre entre 3 musiciens passionnés, professeurs au Conservatoire de Bayonne, ayant une forte connivence musicale. Imaginatif, et plein de personnalité, le trio a concocté un programme particulier dédié aux enfants autour d’un spectacle interactif et pédagogique qui ravira petits et grands.

Avec Yves Bouiller au violoncelle, Partick Prunel au violon et Damaris Alsunard au piano.

RDV à 17h.

+33 5 59 64 34 45

Le Belharra Trio est né de la rencontre entre 3 musiciens passionnés, professeurs au Conservatoire de Bayonne, ayant une forte connivence musicale. Imaginatif, et plein de personnalité, le trio a concocté un programme particulier dédié aux enfants autour d’un spectacle interactif et pédagogique qui ravira petits et grands.

Avec Yves Bouiller au violoncelle, Partick Prunel au violon et Damaris Alsunard au piano.

RDV à 17h.

otcs

Salle Maurice Thorez Place Albert Castets Tarnos

dernière mise à jour : 2021-11-09 par