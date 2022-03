Le tour du monde en comptines / Racontine Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery VOISINS-LE-BX Catégorie d’évènement: VOISINS-LE-BX

Le tour du monde en comptines / Racontine Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery, 22 juin 2022, VOISINS-LE-BX. Le tour du monde en comptines / Racontine

Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery, le mercredi 22 juin à 11:00

Paddington a bien voyagé. Il ramène beaucoup de souvenir dans sa valise… des comptines du monde (en espagnol, russe, anglais, arabe…) avec de la musique. _De 18 mois à 3 ans_

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Contes, comptines, jeux de doigts avec des histoires de tous horizons en différentes langues. Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery 5 place de la Division Leclerc VOISINS-LE-BX

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-22T11:00:00 2022-06-22T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: VOISINS-LE-BX Autres Lieu Espace culturel Decauville - Médiathèque Antoine de Saint-Exupery Adresse 5 place de la Division Leclerc Ville VOISINS-LE-BX lieuville Espace culturel Decauville - Médiathèque Antoine de Saint-Exupery VOISINS-LE-BX

Espace culturel Decauville - Médiathèque Antoine de Saint-Exupery VOISINS-LE-BX https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/voisins-le-bx/

Le tour du monde en comptines / Racontine Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery 2022-06-22 was last modified: by Le tour du monde en comptines / Racontine Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery Espace culturel Decauville - Médiathèque Antoine de Saint-Exupery 22 juin 2022 Espace culturel Decauville - Médiathèque Antoine de Saint-Exupery VOISINS-LE-BX VOISINS-LE-BX

VOISINS-LE-BX