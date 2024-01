Le Tour du monde en 80 lunes Théâtre Darius Milhaud Paris, lundi 12 février 2024.

Du lundi 12 février 2024 au vendredi 16 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h20

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h20

.Public enfants. A partir de 6 ans. payant Tarif unique : 8€

Embarquez avec Quentou dans une folle aventure autour du monde et atterrissez sur la lune comme par magie !

Quentou vous emmène

dans une aventure poétique et rigolote ! Que cherche-t ’il me direz-vous ? Un

trésor que son père lui a laissé avant de partir. Guidé par une mystérieuse

lettre, il traverse la planète et déjoue les énigmes. Ce joyeux tour du monde

emmènera Quentou jusqu’à la Lune ! Là-bas, il y découvrira les mystères du

royaume de la face cachée de la Lune…

———————————————————————————-

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Contact : +33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/spectacles-enfants-1/le-tour-du-monde-en-80-lunes/

Elisabeth Lequeux Le Tour du monde en 80 lunes