LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS, 27 avril 2022

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

2022-04-27 – 2022-04-27

En 1872, le très britannique inventeur Phileas Fogg et son valet, Passepartout, un français aussi râleur que généreux, lancent un pari insensé : faire le tour du monde en 80 jours ! En cas de succès, Phileas Fogg empochera le pactole ; en cas d’échec, il sera impitoyablement ruiné et désavoué… Au cours de ce voyage périlleux, ils côtoient une princesse indienne en détresse, un chinois fumeur d’opium, Jack le plus grand looser de l’Ouest et bien d’autres…

Un spectacle culte qui réunit toutes les générations… Un immense succès qui ne faiblit pas pour cette traversée hilarante des 5 continents. A voir sans hésiter !

Durée : 1h20

