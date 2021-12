Le tour du monde en 80 jours Royale Factory, 22 février 2022, Versailles.

Le tour du monde en 80 jours

du mardi 22 février 2022 au jeudi 3 mars 2022 à Royale Factory

Une course effrénée à travers le monde, des aventures drôles et exotiques, avec les célèbres personnages du livre de Jules Verne. ” Le Tour du monde en 80 jours, est-ce possible ? ” A l’ère de la révolution industrielle, cette phrase paraît insensée. Phileas Fogg relève le défi, accompagné de son fidèle Passepartout. Tempêtes, retards, attaques d’indiens, le voyage est semé d’embûches. Et l’inspecteur Fix est à leurs trousses ! Ce dernier, persuadé que Phileas Fogg est le fameux voleur qui vient de dévaliser la Banque d’Angleterre, va les poursuivre jusqu’à l’autre bout du monde ! Une adaptation théâtre, musicale et cinématographique du célèbre roman de Jules Verne ! Adaptation de Béatrice Bonnaudeau. P’tit Molière du Meilleur Spectacle Jeune Public 2019

13 euros tarif unique

Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



