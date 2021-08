Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Le tour du monde en 80 jours Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Durée : 1h 20min Réalisateur : Samuel Tourneux Interprètes : Damien Ferrette, Julien Crampon, Kaycie Chase, Céline Ronte, Véronique Augereau **Synopsis** : Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous la forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs millions : établir le nouveau record du tour du monde en 80 jours. De déserts brûlants en jungles mystérieuses, de princesses intrépides en criquets adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir à quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo. animation aventure famille Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

2021-08-20T17:30:00 2021-08-20T19:00:00;2021-08-24T17:30:00 2021-08-24T19:00:00

