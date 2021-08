Issy-les-Moulineaux Ciné d'Issy Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Le Tour du monde en 80 jours Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Le Tour du monde en 80 jours Ciné d’Issy, 1 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Le Tour du monde en 80 jours

Ciné d’Issy, le mercredi 1 septembre à 14:30

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous la forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs millions : établir le nouveau record du tour du monde en 80 jours. De déserts brûlants en jungles mystérieuses, de princesses intrépides en criquets adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir à quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo. Les animaux aussi veulent faire le tour du monde Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01T14:30:00 2021-09-01T15:52:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Ciné d'Issy Adresse 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux