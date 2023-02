LE TOUR DU MONDE DU DOUDOU DE NONO 1-4 ANS COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère

LE TOUR DU MONDE DU DOUDOU DE NONO 1-4 ANS COMEDIE DE GRENOBLE, 8 avril 2023, GRENOBLE. LE TOUR DU MONDE DU DOUDOU DE NONO 1-4 ANS COMEDIE DE GRENOBLE. Un spectacle à la date du 2023-04-08 (2023-04-08 au ) 10:00. Tarif : 9.0 à 9.0 euros. Bonjour les enfants Les petits et les grands Puisque nous sommes réunis tous ensemble aujourd’hui Je vais vous conter l’histoire d’un petit garçon… Ce petit garçon s’appelle Noham, Mais nous on l’appelle Nono Parce que c’est plus rigolo… Nono avait un doudou tout doux. Un soir ou Nono fermait ses paupières Il fit un rêve bien étrange… Dans son rêve il imagina que son Doudou avait disparu Et pour le retrouver il chantonna un petit refrain Que nous pourrons chanter avec lui “Mon doudou tout doux, mon doudou tout doux…” Attention, vous êtes prêts ? Alors partons ensemble pour ce grand voyage autour du monde… Votre billet est ici COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE 1 Rue Pierre Dupont Isere Bonjour les enfants

Les petits et les grands

Puisque nous sommes réunis tous ensemble aujourd’hui

Je vais vous conter l’histoire d’un petit garçon… Ce petit garçon s’appelle Noham,

Mais nous on l’appelle Nono

Parce que c’est plus rigolo…

Nono avait un doudou tout doux. Un soir ou Nono fermait ses paupières

Il fit un rêve bien étrange…

Dans son rêve il imagina que son Doudou avait disparu

Et pour le retrouver il chantonna un petit refrain

Que nous pourrons chanter avec lui

“Mon doudou tout doux, mon doudou tout doux…” Attention, vous êtes prêts ?

Alors partons ensemble pour ce grand voyage autour du monde… . EUR9.0 9.0 euros Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu COMEDIE DE GRENOBLE Adresse 1 Rue Pierre Dupont Ville GRENOBLE Tarif 9.0-9.0 lieuville COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE Departement Isere

COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE Isere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

LE TOUR DU MONDE DU DOUDOU DE NONO 1-4 ANS COMEDIE DE GRENOBLE 2023-04-08 was last modified: by LE TOUR DU MONDE DU DOUDOU DE NONO 1-4 ANS COMEDIE DE GRENOBLE COMEDIE DE GRENOBLE 8 avril 2023 COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE

GRENOBLE Isere