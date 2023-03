Le Tour du Monde de l’Accordéon par Jérôme Richard L’ILLIADE, 19 mars 2023, ILLKIRCH GRAFFENSTADEN.

Le Tour du Monde de l’Accordéon par Jérôme Richard L’ILLIADE. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 17:00 (2023-03-19 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

SPL ILLIADE (Lic.1/1120355/56/57) présente LE TOUR DU MONDE DE L’ACCORDEON PAR JEROME RICHARDL’accordéoniste le plus titré au monde fait escale dans notre joli festival pour le plus grand bonheur du public et joueurs d’accordéon. Avec son palmarès époustouflant, Jérôme Richard nous invite à faire le Tour du Monde des accordéons et styles musicaux, influencé par ces années de voyages au travers du globe. Il nous réserve quelques surprises et des invités, mais surtout va nous faire vivre un moment rare et déjà mémorable ! Jérôme Richard Jérôme Richard

Votre billet est ici

L’ILLIADE ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 11 Allée François Mitterrand Bas-Rhin

SPL ILLIADE (Lic.1/1120355/56/57) présente

LE TOUR DU MONDE DE L’ACCORDEON PAR JEROME RICHARD

L’accordéoniste le plus titré au monde fait escale dans notre joli festival pour le plus grand bonheur du public et joueurs d’accordéon. Avec son palmarès époustouflant, Jérôme Richard nous invite à faire le Tour du Monde des accordéons et styles musicaux, influencé par ces années de voyages au travers du globe. Il nous réserve quelques surprises et des invités, mais surtout va nous faire vivre un moment rare et déjà mémorable !

.27.5 EUR27.5.

Votre billet est ici