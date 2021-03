Villenave-d'Ornon Ecole matenelle Jules-Verne Villenave d'Ornon Le tour du monde autrement ! Ecole matenelle Jules-Verne Villenave-d'Ornon Catégorie d’évènement: Villenave d'Ornon

Le tour du monde autrement ! Ecole matenelle Jules-Verne, 28 avril 2021-28 avril 2021, Villenave-d'Ornon. Le tour du monde autrement !

Ecole matenelle Jules-Verne, le mercredi 28 avril à 07:30

**Le matin :** ————– ### Roi Lion : * Fabrication de dragons * Création de cartes tipi * Fabrication du drapeau de Bali ### Dumbo : * Jeu de l’île aux cadeaux * Création du drapeau de l’Italie * Fresque algérienne ### Cendrillon : * Initiation au judo * Lecture de petites histoires du monde **L’après-midi :** —————— ### Roi Lion : * Comme à Hollywood * Danse balinaise ### Dumbo : * Jeux de coopération italiens * Danse algérienne ### Cendrillon : * Création d’un surf géant

Penser à amener une gourde et un change dans un sac à dos

Aujourd’hui, nous partons à la découverte de nouveaux pays ! Japon, Chine, Bali, Etats-Unis, Algérie, Italie et Polynésie, c’est parti ! Ecole matenelle Jules-Verne 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-28T07:30:00 2021-04-28T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Villenave d'Ornon Autres Lieu Ecole matenelle Jules-Verne Adresse 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon