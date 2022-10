Le Tour du Monde a 150 ans Musée Jules Verne, 29 juillet 2022, Nantes.

2022-07-29 Horaires d’ouverture du 2 juillet au 31 août 2022 :Tous les jours de 10h à 19h Horaires d’ouverture du 1er septembre au 16 octobre 2022 : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche : de 14h à 18h Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Horaire : 10:00 19:00

150 ans après sa parution, Le Tour du monde en quatre-vingts jours prend ses quartiers d’été au Musée. À la fois roman et pièce de théâtre, l’œuvre de Jules Verne donne à voir un spectacle du monde au 19e siècle, le temps d’une palpitante aventure devenue mythique.Sur le parcours de l’exposition, faites l’expérience de la lanterne magique, participez à un dessin collectif et relevez le défi d’un Tour du monde autour d’un jeu de l’oie. En partenariat avec la Société Jules Verne.Vos rendez-vous autour de l’exposition Le Tour du monde en 15 minutesVisite flash commentée> Du 2 juillet au 31 août : tous les jours à 14h30 et à 16h30> Du 1er septembre au 16 octobre : le dimanche à 15h30 et à 17h (excepté le premier dimanche du moisLe Tour du monde en moins d’une heureVisite-performance par Gwenola Wagon dans le cadre de la Nuit du Voyage à NantesDécouvrez l’œuvre vidéo Globodrome, un voyage virtuel sur les pas de Phileas Fogg, le héros du Tour du monde en quatre-vingts jours. Embarquez avec l’artiste Gwenola Wagon pour un Tour du monde par-delà les continents et les océans et explorez des mondes parallèles.> Samedi 2 juilletMusée Jules Verne ouvert de 19h à minuit – Visites-performances à 20h30 et à 22hGratuitLe Tour du monde sur un plateauAnimations jeux de société par la Librairie Ludique Portails dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.Dès sa création, Le Tour du monde en quatre-vingts jours se décline en jeux. Le temps d’une partie, vivez l’aventure d’un parcours semé d’embûches et partagez en famille ou entre amis un moment de convivialité et de divertissement.> Samedi 17 et dimanche 18 septembre Musée Jules Verne ouvert de 10h à 18h – Animations de 14h30 à 17h30 Gratuit

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr