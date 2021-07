Le Tour du Médoc en 80 minutes Château Maucaillou, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Médrac.

Le Tour du Médoc en 80 minutes

du mardi 6 juillet au mardi 24 août à Château Maucaillou

[Le Tour du Médoc en 80 min](https://youtu.be/Y1SsF93Mrjk) Une comédie sur le Médoc, écrite et interprétée par Thierry REMI et jouée au cœur des chais du Château Maucaillou. **4 dates** : les 6 et 27 Juillet/ Les 3 et 24 Août 2021 Un verre de vin du Château Maucaillou est offert à chaque spectateur, une réelle immersion… Bienvenue en Médoc ! Dégustation et planche apéritive sur place. Tarifs : 15€ le spectacle ou 25€ le spectacle et la planche apéritive. **Accueil** : à partir de 19H00 | **Spectacle** à 20H00 (aucune entrée ne sera autorisée après le début du spectacle) Par ailleurs, vous pourrez découvrir une exposition permanente gratuite, en effet Maucaillou a invité le **Street Art dans les vignes**… venez découvrir les œuvres artistiques de **David Selor** au cœur de notre vignoble, le Vigne Art est né !

Tarifs : 15€ le spectacle ou 25€ le spectacle et la planche apéritive.

Une comédie sur le Médoc au Coeur des chais du Châteaux Maucaillou

Château Maucaillou 25, route de la Gare, 33480 Moulis en Médoc Médrac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T19:00:00 2021-07-06T23:00:00;2021-07-27T19:00:00 2021-07-27T23:00:00;2021-08-03T19:00:00 2021-08-03T23:00:00;2021-08-24T19:00:00 2021-08-24T23:00:00