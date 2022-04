Le Tour du LAB – Visite #7 chez Mobilier Bois Design Entreprise Mobilier Bois Design à Montluel, 28 avril 2022, Montluel.

Erika Torunski et son équipe accueillent le Tour du LAB ! Spécialiste de l’aménagement d’espaces de travail, plaçant l’expérience utilisateur au centre de la gestion de projet, Mobilier Bois Design a une approche innovante de l’activité de menuiserie sur-mesure pour les professionnels. Diagnostiquer les besoins et anticiper les changements : deux problématiques communes à de nombreuses activités. Comment répondre aux attentes individuelles et collectives tout en faisant cohabiter les contraintes techniques et les souhaits des occupants ? Comment analyser les besoins des clients et les aider à se poser les bonnes questions ? ### Venez rencontrer l’équipe de Mobilier Bois Design, visitez leur atelier et échangez avec eux sur leur démarche d’innovation, leur approche de la gestion de projet, le sourcing et l’approvisionnement en matériaux plus responsables ou encore sur l’utilisation des technologies au service de la conception et de la fabrication. Le management du changement passe aussi par la transformation des espaces et leur appropriation. Nous accordons de plus en plus d’importance à l’environnement dans lequel nous travaillons. Nouveaux espaces de travail et Tiers-lieux peuvent être la réponse aux besoins émergents et à la refonte des modes de travail. **► Le programme :** **10H00** – Café et tour de “table” 10H15 – Visite de l’entreprise. Découverte des projets en cours, vous aurez l’occasion de voir le centre de sciage, d’usinage, de perçage 5 axes et de tester le concept de récupération des chutes de production. (Des panneaux de mélaminé de différentes couleurs à disposition) 11H15 – Intelligence collective : “Comment faire des projets utiles avec les clients ? Quel accompagnement pour aider son client à comprendre ses besoins et ses usages réels aujourd’hui et demain, pour anticiper le changement des habitudes et participer à la transformation (en mieux) des modes de travail ? ” **12H**-13H30 – Repas & Discussions Libres. On va manger ensemble (chacun paie son repas- inscription avant mardi 26 Avril pour les réservations) & échanges pour préparer ensemble un workshop “Les tiers-lieux/espace de convivialité, un outil pour fidéliser et recruter des talents et valoriser ma marque employeur”. Rejoignez-nous et venez découvrir les entreprises talentueuses de votre territoire et réseauter pour donner une nouvelle dimension à vos activités ! Jeudi 28 Avril 2022 | Entreprise Mobilier Bois Design, 521 route de Jailleux, 01120 Montluel | 10h00-12h00 Envie d’en savoir plus sur cette entreprise ? C’est par ici : [[https://www.mobilierboisdesign.com/a-propos-de-nous](https://www.mobilierboisdesign.com/a-propos-de-nous)](https://www.mobilierboisdesign.com/a-propos-de-nous) Page LinkedIn du LAB01 : [[https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation/](https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation/)](https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation/) **► Le Tour du Lab, c’est quoi ?** ■ Pour l’entreprise, ce sont des regards croisés et complémentaires sur son activité et la problématique soulevée. ■ Pour la communauté, permettre de mieux se connaître en observant les outils de travail de l’entreprise visitée et en s’inspirant des approches métiers des autres participants. ■ Pour les entreprises voisines : faire mieux connaissance, créer du lien et rencontrer la communauté du LAB01 (et pourquoi pas la rejoindre ;)) ■ Pour tous : Apprendre à utiliser les fabs labs et leurs réseaux comme outil de l’innovation en TPE/PME ➡️ Contactez-nous pour organiser une étape du Tour chez vous : [isabelle@lab01.fr](mailto:isabelle@lab01.fr) #entreprise #territoire #économielocale #entreprendre #réseau #réseautage #managementduchangement #transformation #mobilierboisdesign #aménagement #mobilier #design #Ain #Auvergnerhonealpes #expérienceutilisateur #UX #LAB01 #innovation #rencontre #évènement #menuiserie

À la rencontre de Mobilier Bois Design, fabricant français de mobilier sur-mesure pour l’entreprise et créateurs d’espaces de vie et de convivialité.

Entreprise Mobilier Bois Design à Montluel 521 route de Jailleux, 01120 Montluel Montluel Ain



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T12:00:00