LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, le jeudi 2 décembre à 18:00

**Maxime a créé le Polissoir de projet en 2021, il accompagne les industriels pour faire émerger les idées de futurs projets et pour transformer ces idées en projet d’innovation concrets.** Domicilié au lab01, il nous y accueillera pour un atelier participatif qui nous permettra de découvrir ** »le lancement d’un premier produit propre au sein d’une entreprise et de toutes les implications qui y sont liées. »** Cette question, a émergé lors du notre visite le mois dernier chez MDécoupe: avec des capacités de production et de l’imagination, l’envie de lancer sa marque ne tarde pas à émerger, mais par quel bout commencer? [Maxime](https://www.linkedin.com/in/maxime-gras-11a48465/) nous partagera quelques pistes, issues de son expérience de conseil en Innovation et en émergence de projets. **Programme** 18H00 accueil et tour de « table » 18h15 atelier « lancer un premier produit propre » 19h00 l’intelligence collective autour d’une question clef, discussions libres – création de nouveaux projets – travail sur la présentation de Lab & Co + identifier la prochaine étape du tour et apéro :) **Le tour du lab, c’est quoi?** Pour l’entreprise, c’est des regards croisés et complémentaires sur son activité et la problématique soulevée. Pour la communauté, permettre de mieux se connaître en observant les outils de travail de l’entreprise visitée et en s’inspirant des approches métiers des autres participants. Pour les entreprises voisines: faire mieux connaissance, créer du lien et rencontrer la communauté du LAB01 (et pourquoi pas la rejoindre ;) Pour tous: Apprendre à utiliser les fabs labs et leurs réseau comme outil de l’innovation en TPE/PME ➡️ Contactez nous pour organiser une étape du tour chez vous: [[isabelle@lab01.fr](mailto:isabelle@lab01.fr)](mailto:isabelle@lab01.fr)

Sur inscription – c’est plus sympa de savoir un peu avant qui va venir

Le Polissoir de projets – au LAB01

LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain



2021-12-02T18:00:00 2021-12-02T20:00:00