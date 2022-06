LE TOUR DU COOL Audun-le-Tiche Audun-le-Tiche Catégories d’évènement: 57390

Audun-le-Tiche 57390 Un festival de musique indoor proposant des concerts atypiques dans des lieux atypiques (fast-foods, locaux commerciaux vides, caves, églises, boîtes de nuit…) contact@amtr.fr +33 6 36 83 44 80 https://www.amtr.fr/ Audun-le-Tiche

