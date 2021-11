Quimper Technopole Quimper-Cornouaille / La Cantine Finistère, Quimper Le Tour du CIR en 75 minutes Technopole Quimper-Cornouaille / La Cantine Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Dans le cadre du réseau des 7 Technopoles Bretagne, les technopoles Vipe, Lorient Technopole, Technopole Quimper-Cornouaille, Le Poool, Technopole Anticipa, Technopôle Brest-Iroise et Zoopole vous proposent de participer à un temps d’échange autour du CIR. **Pouvez-vous bénéficier du CIR ? Quels sont les pièges à éviter ? Quels sont les critères à remplir ?** Posez directement vos questions clés aux évaluateurs du Crédit Impôt Recherche pour gagner du temps dans vos dossiers d’innovation. Intervenantes Marie MORISET, chargée de mission CIR à la DRARI Patricia AMOUR de la DGFIP >>> Modalités pratiques et inscription Date : lundi 29 novembre 2021, 11h30 à 12h45 Publics visés : Entreprises innovantes en développement Lieu : > **EN PRESENTIEL** à la Technopole Quimper-Cornouaille (adresse : 2 rue Briant de Laubrière, 29000 Quimper) > **A DISTANCE** via un lien Teams (le lien vous sera transmis la veille de l’évènement) Inscription : [[https://bit.ly/3bYXuoY](https://bit.ly/3bYXuoY)](https://bit.ly/3bYXuoY) Merci de bien vouloir vous inscrire avant le 24 novembre 2021.

