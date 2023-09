Portes ouvertes chez Le tour du bocal Le tour du bocal Reims, 6 octobre 2023, Reims.

Portes ouvertes chez Le tour du bocal Vendredi 6 octobre, 10h00 Le tour du bocal entrée libre

Emmanuelle et Frédéric vous invitent à visiter Le tour du bocal, le seul drive zéro déchet et produits locaux de la Marne. Le principe : réduire les déchets provenant des courses en proposant des produits vrac, conditionnés dans des bocaux lavables et consignés. Exit le jetable, on met son budget dans la qualité du produit plutôt que dans l’emballage. Une logistique à part, essentielle aujourd’hui mais pourtant très loin d’être généralisée. A découvrir le vendredi 6 octobre de 10h à 19h.

Présence du tri-truck du Grand Reims pour enrichir le parcours.

Le tour du bocal 8 rue Daniel Berger reims Reims 51100 La Neuvillette Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T10:00:00+02:00 – 2023-10-06T19:00:00+02:00

