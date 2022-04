LE TOUR DE PISTE (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

LE TOUR DE PISTE (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022) Toulouse, 3 avril 2022, Toulouse. LE TOUR DE PISTE (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022) L’ENVOL DES PIONNIERS 6 Rue Jacqueline Auriol Toulouse

2022-04-03 14:00:00 – 2022-04-03 L’ENVOL DES PIONNIERS 6 Rue Jacqueline Auriol

Toulouse Haute-Garonne Pris en charge par un des personnages de L’Envol des Pionniers, découvrez l’ensemble du site historique de Montaudran, du champ d’aviation aux bâtiments d’assemblage…

Tout au long d’un parcours d’une durée d’une heure, revivez l’histoire de ce berceau de l’aviation toulousaine, à travers les petites et grandes aventures qui ont marqué l’épopée de « la Ligne ». Marchez dans les pas des pionniers qui ont façonné l’aéronautique d’aujourd’hui !

Demi-tarif sur présentation carte d'invalidité. Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles. Dans le cadre des journées nationales Tourisme & handicap 2022, l'Envol des Pionnier propose une visite à l'attention de tout public et tout public en situation de handicap auditif (animation interprétée en LSF) mental et moteur. acces@semeccel.com +33 5 67 73 53 76

