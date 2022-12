LE TOUR DE MOB – 4ÈME ÉDITION Beaufay Beaufay Beaufay Catégories d’évènement: Beaufay

Sarthe Beaufay Rallye touristique de 100 km en Sarthe, au départ de Beaufay.

Déjeuner et soirée concert au programme.

Ouverture des inscriptions le 14 janvier 2023, et fin des inscriptions le 16 février 2023

Infos et inscriptions à : contact@letourdemob.fr ; https://www.letourdemob.fr/ et sur Facebook : https://www.facebook.com/letourdemob Sillonez les routes de la Sarthe en mobylette ! contact@letourdemob.fr Beaufay

