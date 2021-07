Île-Tudy Île-Tudy Finistère, Île-Tudy Le tour de l’Île Tudy : 8 km Île-Tudy Île-Tudy Catégories d’évènement: Finistère

Île-Tudy

Le tour de l’Île Tudy : 8 km Île-Tudy, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Île-Tudy. Le tour de l’Île Tudy : 8 km 2021-07-21 – 2021-07-21

Rando accompagnée, organisée par War Maëz. Port du masque conseillé avant et après la sortie, déconseillé pendant l'activité. Utilisation de gel hydro alcoolique et distanciation physique. Les animateurs se réservent le droit d'annuler la randonnée en fonction de l'évolution sanitaire. Pour en être informé, consultez les éventuelles mises à jour du programme sur notre site ffrandonnee29.fr. Une inscription pourra être demandée afin d'assurer un suivi en cas de contamination à la COVID d'un des participants. En cas de vigilance météo orange, les sorties seront annulées. Rdv : parking plage du Téven, l'Île-Tudy avec votre accompagnatrice Anne-Marie Bonizec . +33 2 98 87 06 08 dernière mise à jour : 2021-07-02

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Île-Tudy Étiquettes évènement : Autres Lieu Île-Tudy Adresse Ville Île-Tudy lieuville 47.85207#-4.15667