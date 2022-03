LE TOUR DE L’ÉTANG DE THAU Mèze Mèze Catégories d’évènement: Hérault

Mèze Hérault Mèze Le tour de l’étang de Thau est une balade accompagnée de 65 Kms, qui vous invite à goûter l’art de vivre héraultais, à déguster en découvrant des paysages superbes, à conjuguer convivialité et expériences sportives et culturelles. Inscription obligatoire, gratuit. +33 4 67 24 07 26 Le tour de l’étang de Thau est une balade accompagnée de 65 Kms, qui vous invite à goûter l’art de vivre héraultais, à déguster en découvrant des paysages superbes, à conjuguer convivialité et expériences sportives et culturelles. Inscription obligatoire, gratuit. Mèze

