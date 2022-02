Le tour de la Soule Mauléon-Licharre, 18 juin 2022, Mauléon-Licharre.

Le tour de la Soule Place de la Résistance Ancienne gare Mauléon-Licharre

2022-06-18 07:00:00 – 2022-06-18 18:00:00 Place de la Résistance Ancienne gare

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

EUR 80 Course par équipe de 5 coureurs, à travers la Soule.

Départ de Mauléon pour finir à Tardets en parcourant les plus beaux chemins et sentiers Souletins.

Chacun choisissant son terrain de prédilection : 3 étapes de trail « nature » roulantes.

La possibilité de prendre les repas du midi et soir en supplément.

Inscription à partir du 18 avril.

Course par équipe de 5 coureurs, à travers la Soule.

Départ de Mauléon pour finir à Tardets en parcourant les plus beaux chemins et sentiers Souletins.

Chacun choisissant son terrain de prédilection : 3 étapes de trail « nature » roulantes.

La possibilité de prendre les repas du midi et soir en supplément.

Inscription à partir du 18 avril.

Course par équipe de 5 coureurs, à travers la Soule.

Départ de Mauléon pour finir à Tardets en parcourant les plus beaux chemins et sentiers Souletins.

Chacun choisissant son terrain de prédilection : 3 étapes de trail « nature » roulantes.

La possibilité de prendre les repas du midi et soir en supplément.

Inscription à partir du 18 avril.

xiberotarrak

Place de la Résistance Ancienne gare Mauléon-Licharre

dernière mise à jour : 2022-02-09 par