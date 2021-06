Le Tour de France traverse Liffré-Cormier Communauté La Bouëxière, 29 juin 2021-29 juin 2021, La Bouëxière.

Le Tour de France traverse Liffré-Cormier Communauté 2021-06-29 13:30:00 – 2021-06-29 15:45:00

La Bouëxière 35340

Le vélo sera à l’honneur, mardi 29 juin. La quatrième et dernière étape bretonne (Redon>Fougères- 150km) de cette grande fête du cyclisme, empruntera les routes de Liffré-Cormier Communauté.

Venez admirer la caravane publicitaire et les coureurs entre Liffré et La Bouëxière, sur les routes D528 et D106, entre 13h40 et 15h45.

Pour plus d’informations sur le parcours, les horaires et les conditions de circulation : https://www.liffre-cormier.fr/actualite/la-10eme-edition-du-tour-de-france-traverse-liffre-cormier/

