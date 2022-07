Le Tour de France Femmes

2022-07-29 09:00:00 – 2022-07-29 18:00:00 Vivez le Tour de France Femmes au cœur de la cité romane de Rosheim ! Jusqu’à l’arrivée de l’étape le 29 juillet prochain, la ville se prépare à accueillir le peloton. Vous aussi, entrez dans l’ambiance festive du Tour de France à travers différentes animations organisées. Exposition : Le Tour de France en Alsace (Mai-Août 2022) Où ? Depuis la ligne de départ au Neuland jusqu’au centre de Rosheim et la Médiathèque Josselmann. Exposition : Mes souvenirs du Tour de France (Juillet-Août 2022) Où ? À découvrir à la Médiathèque Josselman. Diffusion de l’étape sur France 3 et sur écran géant 14h30 – 16h30 L’évènement a ne pas louper au cœur de la cité romane ! +33 3 88 49 27 60 Vivez le Tour de France Femmes au cœur de la cité romane de Rosheim ! Jusqu’à l’arrivée de l’étape le 29 juillet prochain, la ville se prépare à accueillir le peloton. Vous aussi, entrez dans l’ambiance festive du Tour de France à travers différentes animations organisées. Exposition : Le Tour de France en Alsace (Mai-Août 2022) Où ? Depuis la ligne de départ au Neuland jusqu’au centre de Rosheim et la Médiathèque Josselmann. Exposition : Mes souvenirs du Tour de France (Juillet-Août 2022) Où ? À découvrir à la Médiathèque Josselman. Diffusion de l’étape sur France 3 et sur écran géant 14h30 – 16h30 dernière mise à jour : 2022-06-28 par

