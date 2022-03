Le tour de Côte-d’Or à vélo Dijon, 8 juillet 2022, Dijon.

Le tour de Côte-d’Or à vélo Dijon

2022-07-08 – 2022-07-10

Dijon Côte-d’Or

Organisé par le Sco Dijon, le Tour de Côte-d’Or 2022 (Élite nationale) aura lieu du 8 au 10 juillet. Comme annoncé, l’arrivée finale aura lieu aux Sources de la Seine, propriété de la ville de Paris.

Quatres étapes seront au programme de l’édition 2022 du Tour de Côte d’Or. La course par étapes Elite Nationale aura lieu du 8 au 10 juillet. Le vainqueur succèdera à Alex Baudin (AG2R Citroën U23 Team) au palmarès de l’épreuve organisée par le SCO Dijon-Team Materiel-velo.com (voir classements).

Les étapes du Tour de Côte d’Or 2022 :

08/07 – Et. 1 : Montigny-sur-Aube – Châtillon-sur-Seine (155 km)

09/07 – Et. 2 : Losne – Labergement-lès-Seurre (78 km)

09/07 – Et. 3 : Nuits-Saint-Georges – Fromagerie Delin (70 km)

10/07 – Et. 4 : Saint-Seine-l’Abbaye – Paris Sources de la Seine (141 km)

https://www.directvelo.com/actualite/91269/tour-de-cote-d-or-2022-le-programme-devoile

http://www.scodijon.fr/

Dijon

