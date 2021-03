Seoul Corée Séoul « Le Tour de Belgique en BD » Corée Seoul Catégorie d’évènement: Séoul

Corée, le vendredi 19 mars à 08:00

L’exposition « Le Tour de Belgique en BD » illustre, à travers divers exemples, le dynamisme des auteurs belges et l’évolution de cet art en constante mutation. En cette journée internationale de la Francophonie, vous pouvez plonger virtuellement dans les magnifiques dessins et les histoires originales de nos auteurs de bandes dessinées belges. Exposition virtuelle « Le Tour de Belgique en BD » Corée seoul Seoul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T08:00:00 2021-03-19T23:59:00

Catégorie d'évènement: Séoul