LE TOUR CYCLISTE DU TARN MONTAGNE NOIRE SALLE DES FÊTES GEORGES DE LÉOTOING Sorèze, dimanche 26 mai 2024.

Venez participer à la 11ème édition !

En 2012 a été créé le Tour du Tarn Sud, à l’initiative du SOREZE VELO-CLUB et du TOAC (club d’Airbus), en 2 étapes.

Chaque année, l’épreuve obtient de plus en plus de succès, avec un nombre croissant de participants, jusqu’au record de 208 coureurs au départ en 2017, devenant ainsi une des courses cyclistes les plus prisées de la région Occitanie. Depuis 2018, l’épreuve se court en une seule étape, le dimanche après-midi et se termine au sommet du Col de Dourgne, le col mythique de la Montagne Noire.

En 2019, le Tour du Tarn Sud change de dénomination pour se nommer Tour du Tarn Montagne Noire , car la course cycliste traverse la presque totalité des communes du Canton de la Montagne Noire.

En 2020, COVID oblige, l’épreuve est annulée. En 2021, elle est reportée en octobre où elle se termine sous une trombe d’eau glaciale, à Montalric.

En 2022 nous fêtions ces 10 ans, et cette année nous repartons pour la 11ème édition. .

