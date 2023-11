Le royaume de Séraphin au Salon du Livre du Touquet-Paris-Plage Salle des 4 saisons Le Touquet-Paris-Plage, 17 novembre 2023T 09:30, Le Touquet-Paris-Plage.

Les éditions Plumes de cœur et la ville du Touquet-Paris-Plage sont fières d’annoncer la participation exceptionnelle de Mélodie Ducoeur, l’éminente auteure belge de la collection « Le royaume de Séraphin », au Salon du Livre du Touquet. Du 17 au 19 novembre 2023, la Salle des 4 Saisons deviendra le carrefour de la littérature et de la découverte avec la présence de cette auteure captivante.

Un Week-end de Dédicace et de Rencontre

Mélodie Ducoeur sera disponible pour échanger avec ses lecteurs et dédicacer sa célèbre collection « Le royaume de Séraphin », une série qui a su toucher le cœur de nombreux lecteurs par ses thèmes universels tels que le deuil, le harcèlement scolaire et les troubles du comportement. Cette rencontre est une occasion rare de plonger dans l’univers de Dimitri, le jeune héros de ses ouvrages, qui lutte contre les défis du TDAH.

Horaires du Salon

Vendredi : 9h30 – 19h30

Samedi : 10h – 19h

Dimanche : 10h – 18h

Le royaume de Séraphin : Un Univers pour Tous

La collection de Mélodie Ducoeur se distingue par son approche empathique et sa représentation réaliste des épreuves de la vie. Les livres offrent aux lecteurs de tous âges un espace où les défis de la vie sont rencontrés avec courage et espoir. La série comprend :

• Pour les adultes : Une réflexion profonde sur le deuil et l’après-vie.

• Pour les adolescents : Une exploration des défis de l’intégration et de l’identité.

• Pour les enfants : Un album illustré qui introduit les thèmes du deuil et de l’après-vie de manière douce.

Informations Pratiques

Lieu : Salle des 4 Saisons, Avenue de l’Hippodrome, Le Touquet-Paris-Plage

Dates : 17-19 novembre 2023

Plus d’Infos : www.royaume-seraphin.com

Salle des 4 saisons Avenue de l’hippodrome, 62520 Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais