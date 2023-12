22ème Touquet Raid Pas-de-Calais Le Touquet-Paris-Plage, 30 mars 2024, Le Touquet-Paris-Plage.

Samedi 30 mars 2024

Le 30 mars 2024, le Touquet Raid Pas-de-Calais est de retour avec une nouvelle édition sous un nouveau format ouvert à plus de monde mais tout aussi tactique. Nous vous concoctons une magnifique fête sportive: effort, raid, équipe sont toujours au programme. Ne ratez pas cette 22ème édition !

Raid adulte – Samedi 30 mars

De 08H00 à 10H00 : Remise des dossards du raid adulte Hippodrome 62520 Le Touquet (site du raid)

10H00-11H00 : Remise des cartes aux adultes et briefing Hippodrome 62520 Le Touquet. Pour se familiariser avec les supports, consulter le Guide Pratique.

11H00 : Départ du raid adulte à VTT front de mer.

18H00 : Arrivée avec repas chaud à l’hippodrome du Touquet

18H30 : Remise des prix

18H00 à 21H00: Restauration et Concert

Raid Ado / Famille – Samedi 30 mars

De 8H00 à 10h00 : Retrait des dossards du Raid Ado / Famille (Hippodrome 62520, Le Touquet)

10H00 : Briefing et remise des cartes. Pour se familiariser avec les supports, consulter le Guide Pratique.

11H00 : Départ du Raid Ado / Famille font de mer à pied et Trail pour rejoindre le PC (à l’Hippodrome). Boucles au choix

14H00 : Arrivée maximum à l’hippodrome

14h30 : Remise des prix

Brevet petit Raideur

Structures gonflables et animations seront proposées pour les enfants et les accompagnants (selon les conditions climatiques). Plus d’informations à venir…

Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France



