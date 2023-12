Rencontres-dialogues des Lundis 4 Saisons Le Touquet-Paris-Plage Catégories d’Évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Pas-de-Calais Rencontres-dialogues des Lundis 4 Saisons Le Touquet-Paris-Plage, 26 février 2024, Le Touquet-Paris-Plage. Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26

fin : 2024-02-26 . LES JEUDIS DU TAROT DU SYNDICAT D’INITIATIVES

A tous les « taroteurs » passionnés ou amateurs, venez nous rejoindre tous les jeudis de 14h à 18h à la Maison des Associations pour « taper le carton » dans une ambiance très conviviale. Lundi 26 février 2024

183ème rencontre-dialogue des Lundis Quatre Saisons (conférence suivie d’un repas), du Syndicat d’Initiatives, se déroulera au restaurant Le Bouillon situé Place Quentovic. La soirée sera animée par M. Philippe CLAYE. Le thème : « Raymond Loewy, le designer du rêve américain ».

Inscriptions obligatoires : 03.21.05.34.83 Lundi 25 mars 2024

184ème rencontre-dialogue des Lundis Quatre Saisons (conférence suivie d’un repas), du Syndicat d’Initiatives, se déroulera au restaurant La Roma situé 66 rue de Londres. La soirée sera animée par Frédéric GOBY. Le thème : Saisons, « Le réchauffement climatique et les Pays-Bas ».

Inscriptions obligatoires : 03.21.05.34.83 Lundi 29 avril 2024

A 19h, rencontre-dialogue des lundis 4 saisons suivi d’un repas dans un restaurant Touquettois lieu et thème à définir. Lundi 27 mai 2024

A 19h, rencontre-dialogue des lundis 4 saisons suivi d’un repas dans un restaurant Touquettois lieu et thème à définir. Lundi 24 juin 2024

A 19h, rencontre-dialogue des lundis 4 saisons suivi d’un repas dans un restaurant Touquettois lieu et thème à définir. Lundi 30 septembre 2024

A 19h, rencontre-dialogue des lundis 4 saisons suivi d’un repas dans un restaurant Touquettois lieu et thème à définir. Lundi 28 octobre 2024

A 19h, rencontre-dialogue des lundis 4 saisons suivi d’un repas dans un restaurant Touquettois lieu et thème à définir. Lundi 25 novembre 2024

A 19h, rencontre-dialogue des lundis 4 saisons suivi d’un repas dans un restaurant Touquettois lieu et thème à définir. Inscriptions obligatoires pour toutes les conférences au 03.21.05.34.83.

Tarifs : adh 27€ et Non –Adh 30€. . Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-11-27 par Pas-de-Calais Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Le Touquet-Paris-Plage, Pas-de-Calais Autres Code postal 62520 Adresse Ville Le Touquet-Paris-Plage Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Le Touquet-Paris-Plage Latitude 50.52412 Longitude 1.584034 latitude longitude 50.52412;1.584034

Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-touquet-paris-plage/