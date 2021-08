Le Touquet-Paris-Plage Office de tourisme du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage, Pas-de-Calais Le Touquet-Paris-Plage, les jardins de la Manche Office de tourisme du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégories d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Office de tourisme du Touquet-Paris-Plage, le dimanche 19 septembre à 10:00

**LE TOUQUET-PARIS-PLAGE, LES JARDINS DE LA MANCHE** De parcs en parterres, d’allées en jardins, le Touquet-Paris-Plage vous emmène à la découverte d’une richesse paysagère à travers une balade semi-urbaine mettant en valeur le patrimoine historique de la station. Le temps d’une promenade, découvrez le Touquet-Paris-Plage sous l’angle qui lui a valu son surnom de Jardin de la Manche. **Dimanche à 10h (durée : 2h) | Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 | Départ : Office de tourisme, jardin des Arts | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co**

De parcs en parterres, d'allées en jardins, le Touquet-Paris-Plage vous emmène à la découverte d'une richesse paysagère à travers une balade mettant en valeur le patrimoine historique de la station.

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage, Pas-de-Calais Autres Lieu Office de tourisme du Touquet-Paris-Plage Adresse Jardin des Arts, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Ville Le Touquet-Paris-Plage lieuville Office de tourisme du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage