Dimanche 20 novembre 2022 Epreuves loisirs de VTT sur 25- 38 – 48- 63 km.

Rando ouverte à tous et même aux velos électriques.

Marche sur 10-15 km.

De 7h30 à 9h30 : inscription salle du tir à l’arc (pour les VTT) – Inscription au chalet pour les marcheurs.

8h : ouverture du circuit au départ du rond de l’hippodrome.

12h : remise des prix salle de tir à l'arc. Dimanche 19 novembre 2023 +33 6 99 50 82 14

