2K Festival Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’Évènement: Le Touquet-Paris-Plage

2K Festival, 21 juillet 2023, Le Touquet-Paris-Plage . Le Touquet-Paris-Plage, , 2K Festival Palais des Congrès, rue de Metz et place du Centenaire Le Touquet-Paris-Plage

2023-07-21 – 2023-07-23 Palais des Congrès, rue de Metz et place du Centenaire Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais . Le Touquet-Paris-Plage Du 21 au 23 juillet 2023 Né en 2011, le festival est un événement dédié aux danses latines SALSA, BACHATA et KIZOMBA.

Comme chaque année, des artistes français et internationaux seront présents ! touquetafrolatineevent@gmail.com +33 3 21 06 72 00 http://www.2kfestival.com/ Palais des Congrès, rue de Metz et place du Centenaire Le Touquet-Paris-Plage

dernière mise à jour : 2022-11-03 par

Détails Catégorie d’Évènement: Le Touquet-Paris-Plage Autres Lieu Le Touquet-Paris-Plage Adresse Palais des Congrès, rue de Metz et place du Centenaire Ville Le Touquet-Paris-Plage Tarif Lieu Ville Palais des Congrès, rue de Metz et place du Centenaire Le Touquet-Paris-Plage

Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le touquet-paris-plage /

2K Festival 2023-07-21 was last modified: by 2K Festival Le Touquet-Paris-Plage 21 juillet 2023

Le Touquet-Paris-Plage