Grande vente Emmaüs Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’Évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Grande vente Emmaüs, 18 juillet 2023, Le Touquet-Paris-Plage . Le Touquet-Paris-Plage, , Grande vente Emmaüs Maison des associations Le Touquet-Paris-Plage

2023-07-18 – 2023-07-18 Maison des associations Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais . Le Touquet-Paris-Plage Dimanche 30 octobre 2022 Grande vente élégante des plus beaux objets

De 10h à 17h, Maison des associations

Organisée par la Communauté d’Emmaüs Mardi 18 juillet 2023

Grande vente d’Emmaüs, au Marché Couvert. office-tourisme@letouquet.com +33 3 21 06 72 00 Maison des associations Le Touquet-Paris-Plage

dernière mise à jour : 2022-10-27 par

Détails Catégorie d’Évènement: Le Touquet-Paris-Plage Autres Lieu Le Touquet-Paris-Plage Adresse Maison des associations Ville Le Touquet-Paris-Plage Tarif Lieu Ville Maison des associations Le Touquet-Paris-Plage

Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le touquet-paris-plage /

Grande vente Emmaüs 2023-07-18 was last modified: by Grande vente Emmaüs Le Touquet-Paris-Plage 18 juillet 2023

Le Touquet-Paris-Plage