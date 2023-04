La course entre mer et forêt,10 km et semi-marathon Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’Évènement: Le Touquet-Paris-Plage

La course entre mer et forêt,10 km et semi-marathon, 8 juillet 2023, Le Touquet-Paris-Plage

2023-07-08 – 2023-07-08 Départ avenue de Picardie Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais . Le Touquet-Paris-Plage Samedi 8 juillet 2023 10 km et semi-marathon du Touquet, La course entre mer et forêt, convivialité, bonne humeur seront comme d’habitude au rendez-vous. Venez nombreux !

Départ 17h, avenue de Picardie. tac.athle62@gmail.com +33 3 21 06 80 09 http://tacathletisme.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=46382 Départ avenue de Picardie Le Touquet-Paris-Plage

